女優の小芝風花が19日、東京・表参道で「ディオールアディクトキャンディショップ」オープニングプレビューに出席した。イベント名にちなみ、夢中になっていることは「編み物」と明かした。「毛糸を見るのも買うのも好き。この毛糸で何を編もうと考えている時間も好き」と笑顔。周囲から小芝が編んだ物を欲しいという声もたくさんあがり、プレゼントしているという。最新作を聞かれると「数日後に妹がディズニーランドに