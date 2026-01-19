9人組グローバルグループ＆TEAMのYUMA（21）とHARUA（20）が19日、都内で「ディオールアディクトキャンディショップ」プレビューに登場した。2人はオールブラックのスーツスタイルで登場。イベントタイトルにちなみ、「アディクト」（夢中）になっていることを問われたHARUAは、「ズバリですね、温泉に夢中になっています」と笑みを浮かべた。「最近都内ですごい良い個室温泉を見つけまして、友達と夜な夜な個室温泉に行って