【漫画】本編を読む日本では「繊細さん」などと訳される「HSP」。「ハイリー・センシティブ・パーソン」の頭文字を取った呼び名で、病気ではないが、先天的に感受性が強く敏感な気質を持っているために、周りに気を使いすぎてしまう、周りと比べたときに自己嫌悪に陥ってしまうなど、生きづらさを感じてしまう性質のことだ。『新人は自称HSP』（はむら芥/KADOKAWA）は、「自分はHSP」と公言する新入社員に周りが振り回される物語