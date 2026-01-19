去年9月、石川県加賀市に住む50代の男性が、SNSで知り合った人物からうその投資話を持ち掛けられ、1900万円をだまし取られました。1900万円の詐欺被害にあったのは、石川県加賀市に住む50代男性です。男性は去年9月、SNSで知り合った投資アシスタントを名乗る複数人から株式投資を勧められました。その後「新規公開株式の方が儲けが出る」と、うその投資話を持ち掛けられ、6回にわたり合計1900万円をオンラインなどで送金し、だま