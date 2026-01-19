「他人の目ばかり気にして、疲れてしまう…」「自分が本当にやりたいことがわからない…」そんな悩みを抱えたことはありませんか? 日々の選択や行動に迷いが多いときは、もしかすると「自分軸」が定まっていないのかもしれません。この記事では「自分軸とは何か」を整理しながら、その見つけ方や育て方について解説します。自分と向き合いながら、少しずつ「自分らしい生き方」を形にしていきましょう。「自分軸」とはどんなもの?