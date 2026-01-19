ひと足早い、春の便りです。太宰府天満宮で19日、ご神木の「飛梅（とびうめ）」が開花しました。一方で、九州北部では20日から今季一番の寒気が流れ込み、真冬の寒さが戻る見込みです。■森野里奈記者「日差しがあり、暖かさを感じる太宰府天満宮です。ご神木の高い位置に、白い飛梅が咲いています。」午前8時半ごろ、太宰府天満宮の本殿前にあるご神木の「飛梅」が4輪咲いているのが確認されました。開花時期はほぼ平年通りですが