◆第３１回プロキオンＳ・Ｇ２（１月２５日、京都・ダート１８００メートル）＝１着馬にフェブラリーＳへの優先出走権ブライアンセンス（牡６歳、美浦・斎藤誠厩舎、父ホッコータルマエ）は昨年３月のマーチＳ・Ｇ３、前走の師走Ｓ・リステッド、２０２３年４月の初勝利のレースと中山では３勝。中山巧者のイメージが強いが、実は京都でもオープン特別を含め３勝と好相性だ。美浦・Ｗコースでの１週前追い切り（６ハロン８３秒