大相撲初場所の中日は6年ぶりの天覧相撲が行なわれたが、2横綱2大関が全員敗れるという波乱の土俵となった。天覧相撲で横綱と大関がすべて敗れたのは、71年の歴史で初めてのことだという。【写真】向正面の控え行司の横に「溜席の着物美人」の姿が。名古屋場所でのピンクのワンピース姿もこの日、東前頭4枚目の大栄翔にはたき込まれた豊昇龍は、通算12個目の金星の配給となった。横綱昇進6場所目で12個。1場所2個ペースとなり