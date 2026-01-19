東海3県の立憲民主党の衆院議員について、19日、全員が新党「中道改革連合」に入る見通しであることがわかりました。愛知10区選出の立憲・藤原規真衆院議員は、これまで共産などと連携し憲法改正反対などの主張をしていて、公明との「中道改革連合」結成に至る党の手続きを批判していました。藤原議員は19日午後、東海テレビの取材に、新党に入る意向を明らかにし、新党が綱領で「憲法改正論議の深化」を掲げたことについて