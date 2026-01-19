BLACK PINK・JISOO（ジス）が19日、東京・原宿で行われた「『ディオールアディクトキャンディショップ』オープニングプレビュー」に出席した。【全身ショット】美脚スラリ！ミニスカで春先取りなジスイベント会場前は、数時間前から人だかりに。そんな期待を背負って登場したJISOOは、花柄を散りばめたミニスカートとシャツのセットアップを着こなし。圧巻オーラで熱視線を集めた。パルファン・クリスチャン・ディオールは、