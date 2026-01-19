9人組グローバルグループ・&TEAMのHARUA、YUMAが19日、東京・原宿で行われた「『ディオールアディクトキャンディショップ』オープニングプレビュー」に出席した。【ソロショット】まるで王子様…ブラックコーデで登場したHARUA＆YUMAHARUAとYUMAは、シックな黒スーツ姿で登場。写真撮影中には、向かい合ってほほ笑み合う仲むつまじい姿を見せた。続けて、今年挑戦したいことを問われたYUMAは「2025年も個人的に作曲をし