俳優の八木莉可子が19日、東京・原宿で行われた「『ディオールアディクトキャンディショップ』オープニングプレビュー」に出席した。【全身ショット】美脚スラリ！ブルーコーデで爽やかに登場した八木莉可子八木は、ビーズがあしらわれたスカート姿で登場。イベントにちなみ、夢中になっていることを問われると、八木は「歴史ものに夢中になっております」と回答。「大河ドラマもずっと見ているのですが、歴史小説にハマってい