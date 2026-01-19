俳優・小芝風花が19日、東京・原宿で行われた「『ディオールアディクトキャンディショップ』オープニングプレビュー」に出席した。【全身ショット】可愛すぎる…小花柄のワンピで登場した小芝風花小芝は、黄色い花が散りばめられたハッピーオーラあふれるワンピース姿で登場。「リップを主役にしたかったので、アイメイクの色味を抑えつつ、キラキラしたラメがかわいいので、（アイメイクにもキラキラを加えて）統一感を持たせ