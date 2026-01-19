韓国の人気音楽グループBTSの広告があしらわれたソウル中心部の階段＝6日（聯合＝共同）【ソウル共同】聯合ニュースは19日、韓国の人気音楽グループBTSが3月中旬の本格復帰に合わせ、ソウル中心部の光化門広場一帯で公演を開く案が検討されていると伝えた。付近には朝鮮王朝の王宮「景福宮」などの文化財が集中し、所属事務所「HYBE（ハイブ）」が国家遺産庁に許可を申請した。BTSは2022年以降、兵役のためメンバーの韓国軍入