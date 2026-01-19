女優の新木優子（32）が19日、都内で「ディオールアディクトキャンディショップ」プレビューに登場した。新木はブルーのシャツにカーキのミニスカートを合わせた、美脚が映えるスタイルで登壇。新年を迎え、2026年にチャレンジしたいことを問われると「ボイストレーニング」と明かした。「せりふをしゃべったり、発声をもうちょっと突き詰めるというか、深めていきたいなと。ボイストレーニングをすることで声に新しい深みや