高市首相が衆議院を解散すると表明した会見を受けて、野党側は「なぜ今なのか」などと批判しています。「中道改革連合」を結成立憲民主党・野田代表「演出に惑わされることなく、なぜこの時期の解散なのかということは、ぜひ国民の皆様もしっかりと聞いていただければありがたい。雪が降ってる地域がある、受験生がいる、この時期なんで解散をするのか」日本共産党・田村委員長「政策について信を問うというならば、正々堂々と議