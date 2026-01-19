私はマユコ。20代前半で結婚して、5才の子どもが1人います。元旦那とは少し前に離婚しました。それ以降、友人のアンナ、エリ、ネネとの定期的な飲み会に、私は子連れで参加するようになりました。しかし私は気を遣ってもらうことを当然と考えて、みんなに甘えすぎていたのです。その結果が「私抜きの3人での飲み会」。きっと私は二度と誘われないのでしょう。私が壊してしまったのです。反省していると、わが家にエリがやってきて