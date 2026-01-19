岡山県内の食材などを使い、新たに開発された土産物が、きょう（19日）からJR岡山駅で販売されています。 【写真を見る】「備中の新土産」をJR岡山駅で販売笠岡ラーメンに欠かせない「親鶏のチャーシュー」など5種類 きょう販売が始まったのは、岡山県産のたかきび粉を練り上げて、もちもちとした食感に仕上げた「そば」や、笠岡ラーメンに欠かせない「親鶏のチャーシュー」など、5種類の