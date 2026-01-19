¤¿¤¯¤Þ¤·¤¤ÏÓ¤È¶»ÈÄ¤¬ºÝÎ©¤Ä¾®´éÇÐÍ¥¤ÎÊ¡»ÎÁóÂÁ(32)¤¬¶Ú¹üÎ´¡¹¤Ê?¥´¥ê¥Þ¥Ã¥Á¥ç?»Ñ¤ò¸ø³«¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¥É¥é¥Þ¡ÖÅìµþP.D. ·Ù»ëÄ£¹­Êó2·¸¡×(¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó)¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¡¢ÁÜºº°ì²Ý¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ëº£ÀôÎÛÂÀÏº¤ò±é¤¸¤Æ¤ª¤ê¡¢¥É¥é¥Þ¸ø¼°£Ø¤¬¡Ö¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°Ãæ¤ÎÊ¡»Î¤µ¤ó¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¶ÚÆù¥à¥­¥à¥­¤ÎÏÓ¤Ç¥À¥ó¥Ù¥ë¤ò»ý¤ÄÍÍ»Ò¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¤¿¤¯¤Þ¤·¤¤Æó¤ÎÏÓ¤È¸ü¤¤¶»ÈÄ¤Ç¡¢¾®´é¤¬ºÝÎ©¤Ä1Ëç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¥à¥­¥à¥­»Ñ¤Ë¤Ï