Æ¸´é¥¤¥á¡¼¥¸¤«¤é°ìÊÑ¡ÄÄ«¥É¥é¤Ç¥Ò¥í¥¤¥ó¤ÎµéÍ§¤ò±é¤¸¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿35ºÐ½÷Í¥¤¬Ê·°Ïµ¤¥¬¥é¥ê¡Ä¡£¿·¥É¥é¥Þ¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿»Ñ¤ËSNS¤ÏÊ¨¤¤¤¿¡£¡Ö¿ÎÀî¶õ¹Á¤Ç¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥Ò¥ç¥¦ÊÁ¥³¡¼¥È¤ËÇÉ¼ê¤Ê¥¹¥«¡¼¥Õ¤òÆ¬¤Ë´¬¤­¡¢ÂçÃÀ¤Ê¥ß¥Ë¥¹¥«¡¼¥È¤Ç¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤ë¶á±Æ¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¾Ò²ð¤·¤¿¤Î¤Ï´Ú¹ñ¿Í½÷Í¥¤Î¥Ï¡¦¥è¥ó¥¹¡£16Æü¥¹¥¿¡¼¥È¤Î¡ÖDREAM STAGE¡×(TBS)¤Ë¡¢¼ç¿Í¸ø¡¦¸ãºÊ½á(ÃæÂ¼ÎÑÌé)¤Î¸µÎø¿Í¤Ç¥¢¥¤¥É¥ë»öÌ³½ê¤ÎCEO¡¢¥Ê¥à¡¦