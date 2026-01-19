『ブルーアーカイブ』×東武動物公園コラボが3月14日より開催！ 安曇アキタケ氏描き起こし「アニマルモチーフ衣装」グッズが登場2026年3月14日（土）から6月14日（日）まで、東武動物公園にて『ブルーアーカイブ -Blue Archive-』とのコラボイベントが開催されます。注目は、イラストレーター・安曇アキタケ氏による新規描き起こしイラスト。今回は「アニマルモチーフ衣装」をコンセプトにした、ここだけの特別な生徒たち