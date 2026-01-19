サンフレッチェ広島レジーナの選手らが知事を表敬訪問し、皇后杯優勝を報告しました。 横田知事を表敬訪問したのは決勝戦で先制点をアシストした小川選手と決勝点を決めた中嶋選手です。 赤井監督と、横田知事へ皇后杯優勝を報告しました。 元日の決勝戦をテレビ観戦したという横田知事は、賜杯を見て「これが本物か、感慨深い」と関心を寄せていました。 小川愛選手「皇后杯というのは私たちレジーナもまだとった