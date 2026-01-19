広島港出島地区にある国際海上コンテナターミナルの役割を学ぶための現場見学会が開かれ、小学生らが船から参加しました。 船に乗って見学会に参加したのは吉島東小学校４年生の児童約８０人です。 国際海上コンテナターミナルはコンテナ船の大型化などに対応しようと、大型船用岸壁の南端を１５０ｍ延長する工事が２０２２年度から進められています。 コンテナ貨物を運搬するガントリークレーンは大き