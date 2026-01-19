京都府が全国で初めて公務に電動キックボードを活用です。京都府が協定を締結したのは、電動キックボードなどのシェアリングサービスを展開する「Ｌｕｕｐ」です。府では公務の移動に公用車などを使っていますが、幅が狭い道路や観光シーズンなどは渋滞に巻き込まれるケースもあることから、公務で電動キックボードなどを活用して移動できるようにしました。初めて電動キックボードを体験した知事は…（京都府・西脇隆俊知