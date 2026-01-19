4月から男女共学となる肝付町の楠隼中学校で入学試験が行われました。倍率は去年を大きく上回る3.1倍で、過去3番目に高くなりました。全寮制の中高一貫の男子校として、2015年に開校した肝付町の県立楠隼中学校は、今年4月から男女共学となり、自宅からの通学も可能となります。18日、学校や東京、大阪など5つの会場で入学試験が行われました。午前に適性検査、午後に面接が行われ、60人の定員に対し、女子61人を含む186人が