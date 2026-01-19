広島2区からは共産党の新人が立候補を表明しました。立候補を表明したのは、共産党・新人の岡田博美氏です。岡田氏は、長年、看護師として働いた経験から、命と暮らしを守る政治の実現とともに、核兵器廃絶を訴えます。■共産・新人岡田博美氏「命を守る仕事をしてきた看護師として、戦争は絶対反対なんです。戦争に向けた準備が進められており、とても危惧しています。私は戦争反対、核兵器廃絶というふうなことで、 頑張りた