●あす20日(火)は二十四節気「大寒」●暦に合わせて一気に寒気南下●寒気は週末にかけて長く滞在 凍える寒さや雪に要注意の日々続く＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ ここ数日は季節外れの暖かさが続いている県内…週明けのきょう19日(月)も、最高気温は3月中旬～4月上旬並み、という暖かな陽気でした。 しかし、この暖かさから一変。あす20日(火)、二十四節気の「大寒」を迎えるとともに、暦に合わせて「大寒寒波」がやってきま