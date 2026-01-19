物価の高騰が続く中、鹿児島大学の食堂で19日から、学生にうれしい取り組みが始まりました。通常650円のメニューが驚きの100円に！ワンコインの夕食を求めて多くの学生が訪れていました。午後5時前の鹿児島大学の食堂。講義を終えた学生たちが長い列を作っています。お目当てはその名も「100円夕食」！19日から23日まで、1日100食限定で、国産の鶏肉をつかったメニューが100円で提供されます。この取り組みは、鹿