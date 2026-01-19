高市総理が衆議院解散の意向を表明。大阪の街の人の反応を聞きました。（高市総理）「私は本日、総理大臣として、本日１月２３日に衆議院を解散する決断を致しました」１月１９日、会見で衆議院解散の意向を示した高市総理。投開票は２月８日の日程で短期間での選挙戦となります。解散表明に大阪の街の人は…（６０代男性）「ちょっとびっくり。なんか早いんやないかなと、やはり景気とか、もう少し支えてからやってもらい