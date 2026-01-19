廃炉作業が進む東京電力福島第一原発の1号機で燃料取り出しに向けたガレキを撤去するための大型カバーの設置が完了しました。東京電力福島第一原発の1号機には使用済み燃料プールに392本の核燃料が残されていて、東京電力は安全に廃炉を進めるため、この燃料の取り出しを計画しています。しかし、東日本大震災で水素爆発を起こした1号機には未だに多くのガレキが散乱していて、燃料を取り出すにはまず、ガレキの撤去が必要となりま