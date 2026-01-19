小学2年生の男の子2人がはねられ、1人が亡くなりました。きょう午後3時50分ごろ、福岡県朝倉市で、自転車に乗っていた小学2年生の男子児童2人が車にはねられ、病院に運ばれました。警察によりますと、1人の男の子の死亡が確認されたということです。もう1人は意識があるということです。警察は、車を運転していた53歳の自称会社役員の男を過失運転傷害の疑いで現行犯逮捕しました。