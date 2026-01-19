楽天から海外フリーエージェント（ＦＡ）権を行使し、巨人入りを決断した則本昂大投手（３５）が１９日、都内のホテルで入団会見を行った。楽天が日本一に輝いた１３年、ともに投手陣をけん引した田中将大と再びチームメートに。「まさかまた一緒にプレーできるとは夢にも思ってなかった。嬉しい気持ちと追いつけ追い越せ。たくさんの感情がある。一緒になって引っ張っていければ」とうなずいた。連絡も取り、「一緒に頑張ろう