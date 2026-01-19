高市早苗首相が１９日夕方に会見し、１月２３日に衆院解散すると発表した。「高市早苗が総理大臣で良いのかどうか、今主権者たる国民の皆様に決めていただく。進退をかける」と述べ、「与党で過半数」を勝利ラインとすることを明言した。２７日公示、２月８日投開票の日程を示した。一方で連立解消した公明党に向け「これまで２６年間にわたり公明党の支持者の皆様には選挙のたびに自民党に多大なるご支援をいただいてきました