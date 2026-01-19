進学や就職、新年度の異動。春の新居探しがすでにスタート。大学受験の合格発表前にもかかわらず“賃貸物件争奪戦”はなぜ起きているのか。そして、今からでも間に合うオススメエリアを探ります。「イット！」が18日に取材したのは、賃貸物件を扱う東京・新宿の不動産会社。春の新居探しの内見は、早くも予約が埋まりつつあるといいます。ホンネ不動産・中野由妃絵代表：（今の時期は）3月に入居されたいという方が多く、4月は引っ