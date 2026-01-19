アサヒ飲料株式会社の子会社であるカルピス株式会社は、「カルピス(株)特撰バター」を使用したムースタイプのデザート「カルピス(株)特撰バター ふわゆきチーズプラス」を、数量・期間限定で1月22日に発売する。「カルピス(株)特撰バター」と「カルピス(株)特撰バター ふわゆきチーズプラス」白くてあっさり! 「カルピス(株)特撰バター」はどうやって作られる?「カルピス(株)特撰バター」は乳酸菌飲料「カルピス」を製造する際、生