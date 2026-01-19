秋元康氏プロデュースの男性６人組昭和歌謡グループ「ＭＡＴＵＲＩ」が１９日、都内で行われたヘアケアブランド「スカルプＤボーテ」アンバサダー就任発表会に登場した。鈴木渉（３４）は「アンバサダーに就任させていただいたからには、ドヤ顔で髪をなびかせられるグループになりたい」と美髪にむけて気合十分。柳田優樹（４０）は、商品の効果を実感中。「４０歳になったばかりなんですけど、髪の毛の様子が違うわけです