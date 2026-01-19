【その他の画像・動画等を元記事で観る】女王蜂の新曲「PERSONAL」のMusic Videoが公開された。「メフィスト」「01」「バイオレンス」など女王蜂の数々の作品のMusic Videoを手掛けた中根さや香氏を監督に迎えて制作された作品。「PERSONAL」の楽曲の世界観を美しい映像で表現したMusic Videoに仕上がっている。また、『地獄楽』原作者の賀来ゆうじ氏より、新曲「PERSONAL」についてのテキストコメントが到着した。現在、先行配信