2026年が明け、レアアース（希土類）を巡る日中間の緊張が再び高まっているとの報道が複数見られる。中国が対日向けのレアアース輸出管理を強化しはじめたとの観測が報じられ、日本の製造業、特に半導体関連産業には警戒感が広がっている。尖閣諸島中国漁船衝突事件の教訓ただし、この問題は過去にも発生しており、日本にとっては再び直面するリスクだといえる。2010年、尖閣諸島沖で中国漁船と海上保安庁巡視船が衝突する事件が発