岡山県庁 岡山県は、強度行動障害がある人への理解促進を図るため、2月21日にシンポジウムを開きます。 生きづらさを抱えている人たちの背景を知り、向き合い方を学ぶなどの内容となっています。 強度行動障害は、自傷・他傷・もの壊し・睡眠の乱れ・異食・多動など、本人や周りの人の生活に影響を及ぼす行動が著しく高い頻度で起こるため、特別な支援が必要となっている状態です。 県は、支援で悩んでいる人や、生き