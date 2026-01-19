高市早苗首相は１９日、首相官邸で記者会見し、２３日に衆院を解散すると表明した。以下、解散理由の説明国民の皆様、私は本日、内閣総理大臣として１月２３日に衆議院を解散する決断をいたしました。なぜ今なのか。高市早苗が内閣総理大臣で良いのかどうか。今、主権者たる国民の皆様に決めていただく。それしかない、そのように考えたからでございます。日本列島を、強く豊かに。今、着手しなければ間に合い