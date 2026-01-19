ＩＭＦ、２０２６年の世界ＧＤＰ成長率を３．３％と予測１０月予測の３．１％から上方修正 ＡＩ投資が貿易混乱の逆風を相殺 ＩＭＦ、２０２７年の世界成長率を３．２％と予測（１０月予測から変更なし） ２０２５年の成長率は３．３％（１０月予測は３．２％） 世界経済見通し更新