ドル指数は低下、一時１０日線付近＝ロンドン為替 ドル指数は低下している。先週末NY終値水準９９．３９３から水準を下げている。東京午前に９９．０５７まで低下し、１０日線（９９．０３２）に接近した。その後は下げ幅を縮小し、ロンドン序盤にかけては９９．２８４付近まで反発している。 ドルインデックス＝99.20(-0.19-0.19%)