楽天から海外ＦＡ権を行使して巨人に加入した則本昂大投手（３５）が１９日、都内のホテルで入団会見を行った。則本は米メディアではＭＬＢ球団からメジャー契約のオファーがあったとも報じられたが、熟考を重ねた結果、巨人に入団。海外ＦＡ宣言してから入団に至るまでは「すごく長く悩みました」とし、「最後は本当に自分に改めてどこでプレーをしたいのか、これから先どうしていきたいのかを問いかけたとき、本当に熱意のあ