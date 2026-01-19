１５日、凍結した根河。（ドローンから、フルンボイル＝新華社記者／馬金瑞）【新華社フルンボイル1月19日】中国内モンゴル自治区北東部の根河市で、市街地と森林、河川が一面の銀世界となった。同市は大興安嶺西麓に位置し、原生林やエベンキ族のオルグヤ使鹿集落など豊かな自然と文化を有する。極寒の地として知られ、冬には氷点下50度を下回る日もある。１５日、根河市の根河源国家湿地公園。（ドローンから、フルンボイル＝