高校3年生が授業で取り組んだドローンショーなど学びの集大成を披露する発表会が大分県大分市で開かれました。 大分市の情報科学高校では3年生が課題研究の成果を発表する場を2年前から設けています。 情報科学高校の生徒たち 市内で開かれた19日の発表会では21のグループが全校生徒の前で集大成を披露しました。 この中ではプログラミングの授業で取り組んだドローンショーも。