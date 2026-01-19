高市総理はきょう、官邸で記者会見に臨み、新党「中道改革連合」が右傾化する日本への危機感を示していることに対し、「決して右傾化などではなく、普通の国になるだけだ」との考えを示しました。そのうえで、高市総理は公明党が参院選で戦った立憲民主党所属の議員を支援するということについて、「疑問を感じざるを得ない」と批判しました。さらに高市総理は「国民不在、選挙目当ての政治、永田町の論理に終止符を打ちたい」と強