東京都台東区のケバブ店のドアを蹴って壊したとして、建造物損壊の疑いで、警視庁蔵前署に現行犯逮捕されていた歌舞伎俳優中村鶴松（30）が、19日夜、拘留されていた蔵前署から釈放された。黒のスーツに紺色のネクタイで署を出ると、一度頭を下げてから「このたびは、ご心配、ご迷惑をおかけして本当に申し訳ありませんでした」ともう一度頭を下げた。続けて「被害者の方には、誠心誠意、対応させていただければと思います」と話し