（台北中央社）動画投稿サイトの抖音（中国版ティックトック）で、中国による台湾の統一を鼓吹する内容を投稿した中国人配偶者の女性について、内政部移民署（入管に相当）は19日、長期居留許可を廃止したと明らかにした。台湾の複数メディアの報道によれば、女性は「遅かれ早かれ台湾は（五星）紅旗でいっぱいになる」「早く統一してほしい」「統一しなければ私たちは毒に殺される」「台湾は中国の不可分の一部だ」などと投稿して