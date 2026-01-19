教室に小型カメラを設置し、女子児童を盗撮した罪に問われた名古屋市立の小学校の元教諭が、19日の初公判で起訴内容を認めました。名古屋市立小学校の元教師・水井聖清被告(41)は、去年5月から9月ごろにかけ、勤務先の小学校の理科室に小型カメラを設置し、女子児童のスカートの中を盗撮した罪などに問われています。19日の初公判で起訴内容を認め、「教師になって以降、人とのつながりが薄くなり、信頼されることも減