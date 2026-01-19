全豪オープン大会期間：2026年1月18日～2026年1月31日開催地：オーストラリア メルボルンコート：ハード（屋外）結果：[ソラナ シエラ] 0 - 2 [内島 萌夏] 試合の詳細データはこちら≫ 全豪オープン第2日がオーストラリア メルボルンで行われ、女子シングルス1回戦で、ソラナ シエラと内島 萌夏が対戦した。第1セットは内島 萌夏が6-3で先取。第2セットも内島 萌夏が6-1で